Ракетная атака на Киев: враг запустил "Кинжалы", работала ПВО, были слышны взрывы
Четверг, 21 марта 2024, 04:28
В ночь на 21 марта во время ракетной атаки в Киевской области работала ПВО и были слышны взрывы.
Источник: КОВА, Воздушные силы ВСУ
Детали: Местные власти просят соблюдать информационную тишину, не снимать и не выкладывать в сеть работу военных.
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Дословно: "Позаботьтесь о собственной безопасности - находитесь в укрытиях во время сигнала воздушной тревоги".
В 4:58 противовоздушная оборона работала в Киеве.
Кроме этого, в столице слышны взрывы.
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В 5.00 Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" в направлении Киева.
В 5:02 мэр Киева Виталий Кличко также сообщил о взрывах в городе. По его словам, работает ПВО.
В 5.06 стало известно о повторных пусках аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" в направлении Киева.