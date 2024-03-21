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Ракетная атака на Киев: враг запустил "Кинжалы", работала ПВО, были слышны взрывы

Алена ИвашкивЧетверг, 21 марта 2024, 04:28
Ракетная атака на Киев: враг запустил Кинжалы, работала ПВО, были слышны взрывы
Фото иллюстративное, Getty images

В ночь на 21 марта во время ракетной атаки в Киевской области работала ПВО и были слышны взрывы.

Источник: КОВА, Воздушные силы ВСУ

Детали: Местные власти просят соблюдать информационную тишину, не снимать и не выкладывать в сеть работу военных.

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Дословно: "Позаботьтесь о собственной безопасности - находитесь в укрытиях во время сигнала воздушной тревоги".

В 4:58 противовоздушная оборона работала в Киеве.

Кроме этого, в столице слышны взрывы.

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В 5.00 Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" в направлении Киева.

В 5:02 мэр Киева Виталий Кличко также сообщил о взрывах в городе. По его словам, работает ПВО.

В 5.06 стало известно о повторных пусках аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" в направлении Киева.

Темы: Киевская областьракетный ударвойнаПВО
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