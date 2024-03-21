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У Києві уламки ракети впали на дитсадок та житловий будинок, горять автівки. Є постраждалі

Олена Івашків, Ірина БалачукЧетвер, 21 березня 2024, 05:16
У Києві уламки ракети впали на дитсадок та житловий будинок, горять автівки. Є постраждалі
Наслідки падіння уламків у Подільському район столиці. Фото телеканалу Київ

У ніч на 21 березня у трьох районах Києва зафіксовано пожежі та падіння уламків ракет, зокрема на дитсадок, житловий будинок та трансформаторну підстанцію. Восьмеро людей постраждали.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко 

Деталі: За його інформацією, у Шевченківському районі палають автівки. 

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У Святошинському районі Києва уламки ракети впали на приміщення дитсадка та житловий будинок. 

У Подільському районі столиці зафіксовано падіння уламків ракети на територію одного з підприємств. 

Екстрені служби прямують на місця.

ВІДЕО ДНЯ

У Шевченківському районі палає квартира в житловому будинку. 

У Подільському районі падіння уламків ракети на територію ще одного підприємства.  

 
Наслідки падіння уламків у Подільському район столиці
Фото телеканалу Київ 

О 5.29 Кличко також повідомив, що у Шевченківському районі палають автівки на стоянці. Пожежно -рятувальна служба прямує на місце.

У Подільському районі в результаті падіння уламків ракети пожежа виникла в трансформаторній підстанції та у двоповерховій нежитловій будівлі. 

 
Наслідки падіння уламків у Подільському район столиці
Фото Телеканалу Київ 

О 5.42 стало відомо, що у Подільському районі палає дах житлового будинку. Рятувальники прямують на місце пожежі.

За словами мера міста, наразі у Києві четверо постраждалих. Троє з них у Шевченківському районі і одна жінка в Святошинському. Всім медики надали допомогу на місці. 

 
Наслідки падіння уламків у Подільському район столиці
Фото телеканалу Київ 

Близько 6.00 Кличко повідомив, що у Святошинському районі столиці ударною хвилею повибивало вікна в двох девʼятиповерхівках. Загоряння немає. Кількість постраждалих зросла до восьми, усім медики надали допомогу на місці.

У Шевченківському районі, де горить квартира в житловому будинку, відбувається евакуація мешканців будинку.

Теми: Київракетний удар
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