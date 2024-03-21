В Киеве обломки ракеты упали на детсад и жилой дом, горят машины. Есть пострадавшие

В ночь на 21 марта в трех районах Киева зафиксированы пожары и падение обломков ракет, в частности на детсад, жилой дом и трансформаторную подстанцию. Восемь человек пострадали.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко

Детали: По его информации, в Шевченковском районе горят машины.

Реклама:

В Святошинском районе Киева обломки ракеты упали на помещение детсада и жилой дом.

В Подольском районе столицы зафиксировано падение обломков ракеты на территорию одного из предприятий.

Наслідки падіння уламків російської ракети у Подільському район столиці. Відео телеканалу Київ pic.twitter.com/Le2vzAsOHq ВИДЕО ДНЯ March 21, 2024

В Шевченковском районе горит квартира в жилом доме.

В Подольском районе падение обломков ракеты на территории еще одного предприятия.

Последствия падения обломков в Подольском район столицы Фото телеканала киев

В 5.29 Кличко также сообщил, что в Шевченковском районе горят автомобили на стоянке. Пожарно-спасательная служба направляется на место.

В Подольском районе в результате падения обломков ракеты пожар возник в трансформаторной подстанции и двухэтажном нежилом здании.

В 5.42 стало известно, что в Подольском районе пылает крыша жилого дома. Спасатели направляются на место пожара.

Последствия падения обломков в Подольском район столицы Фото телеканала Киев

По словам мэра города, в Киеве четверо пострадавших. Три из них в Шевченковском районе и одна женщина в Святошинском. Всем медики оказали помощь на месте.

Около 6:00 Кличко сообщил, что в Святошинском районе столицы ударной волной выбило окна в двух девятиэтажках. Возгорания нет. Количество пострадавших возросло до восьми, всем медики оказали помощь на месте.

Последствия падения обломков в Подольском район столицы Фото телеканала Киев

В Шевченковском районе, где горит квартира в жилом доме, происходит эвакуация жильцов дома.