В Киеве обломки ракеты упали на детсад и жилой дом, горят машины. Есть пострадавшие
В ночь на 21 марта в трех районах Киева зафиксированы пожары и падение обломков ракет, в частности на детсад, жилой дом и трансформаторную подстанцию. Восемь человек пострадали.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко
Детали: По его информации, в Шевченковском районе горят машины.
В Святошинском районе Киева обломки ракеты упали на помещение детсада и жилой дом.
В Подольском районе столицы зафиксировано падение обломков ракеты на территорию одного из предприятий.
Наслідки падіння уламків російської ракети у Подільському район столиці. Відео телеканалу Київ pic.twitter.com/Le2vzAsOHq— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 21, 2024ВИДЕО ДНЯ
В Шевченковском районе горит квартира в жилом доме.
В Подольском районе падение обломков ракеты на территории еще одного предприятия.
В 5.29 Кличко также сообщил, что в Шевченковском районе горят автомобили на стоянке. Пожарно-спасательная служба направляется на место.
В Подольском районе в результате падения обломков ракеты пожар возник в трансформаторной подстанции и двухэтажном нежилом здании.
В 5.42 стало известно, что в Подольском районе пылает крыша жилого дома. Спасатели направляются на место пожара.
По словам мэра города, в Киеве четверо пострадавших. Три из них в Шевченковском районе и одна женщина в Святошинском. Всем медики оказали помощь на месте.
Около 6:00 Кличко сообщил, что в Святошинском районе столицы ударной волной выбило окна в двух девятиэтажках. Возгорания нет. Количество пострадавших возросло до восьми, всем медики оказали помощь на месте.
В Шевченковском районе, где горит квартира в жилом доме, происходит эвакуация жильцов дома.