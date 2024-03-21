Над Києвом збили три десятки ракет
Четвер, 21 березня 2024, 06:53
У ніч на четвер у Києві та області протиповітряна оборона збила приблизно три десятки ворожих ракет, зокрема і балістичні.
Джерело: КМВА
Деталі: Після паузи в 44 дні, ворог завдав чергового ракетного удару по Києву.
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Противник застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети з території РФ.
Після складних маневрів в суміжних областях, ракети заходили на столицю одночасно з різних напрямків.
Повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години.
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Наразі достеменно відомо про двох постраждалих – дівчинку 11 років та чоловіка 38 років. Загиблих немає.