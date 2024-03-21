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Над Киевом сбили три десятка ракет

Алена ИвашкивЧетверг, 21 марта 2024, 06:53
Над Киевом сбили три десятка ракет
Последствия российского ракетного удара, фото ГСЧС Киева

В ночь на четверг в Киеве и области противовоздушная оборона сбила примерно три десятка вражеских ракет, в том числе и баллистические.

Источник: КГВА

Детали: После паузы в 44 дня, враг нанес очередной ракетный удар по Киеву.

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Противник применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистические ракеты с территории РФ. 

После сложных маневров в смежных областях, ракеты заходили на столицу одновременно с разных направлений. 

Воздушная тревога в столице продолжалась почти 3 часа. 

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Сейчас точно известно о двух пострадавших - девочке 11 лет и мужчине 38 лет. Погибших нет.

Темы: войнаракетный ударКиев
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