Над Киевом сбили три десятка ракет

В ночь на четверг в Киеве и области противовоздушная оборона сбила примерно три десятка вражеских ракет, в том числе и баллистические.

Источник: КГВА

Детали: После паузы в 44 дня, враг нанес очередной ракетный удар по Киеву.

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Противник применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистические ракеты с территории РФ.

После сложных маневров в смежных областях, ракеты заходили на столицу одновременно с разных направлений.

Воздушная тревога в столице продолжалась почти 3 часа.

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Сейчас точно известно о двух пострадавших - девочке 11 лет и мужчине 38 лет. Погибших нет.