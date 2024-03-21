Над Киевом сбили три десятка ракет
Четверг, 21 марта 2024, 06:53
В ночь на четверг в Киеве и области противовоздушная оборона сбила примерно три десятка вражеских ракет, в том числе и баллистические.
Источник: КГВА
Детали: После паузы в 44 дня, враг нанес очередной ракетный удар по Киеву.
Реклама:
Противник применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистические ракеты с территории РФ.
После сложных маневров в смежных областях, ракеты заходили на столицу одновременно с разных направлений.
Воздушная тревога в столице продолжалась почти 3 часа.
ВИДЕО ДНЯ
Сейчас точно известно о двух пострадавших - девочке 11 лет и мужчине 38 лет. Погибших нет.