Росіяни атакували на 6 напрямках, на фронті було 70 боєзіткнень − Генштаб

Російські окупанти тиснули по всій лінії фронту, найактивніше на Новопавлівському та Лиманському напрямках, завдали 4 ракетних та 69 авіаційних ударів, 123 рази обстрілювали позиції українських військ та населені пункти и з реактивних систем залпового вогню; загалом за добу на фронті відбулося 70 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 21 березня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Вночі російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. За попередніми даними, застосувавши 8 крилатих та 3 балістичні ракети. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ракети було знищено".

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Деталі: Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Гриценкове, Попівка, Велика Писарівка Сумської області; Олександрівка, Козача Лопань та Ветеринарне Харківської області; Білогорівка Луганської області; Іванівка, Терни, Роздолівка, Веселе, Свято-Покровське, Сіверськ, Колодязі, Лиман, Очеретине, Урожайне, Максимівка, Докучаївськ, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Антонівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 17 атак росіян в районах населених пунктів Білогорівка, Золотарівка Луганської області та Ямполівка, Терни, Роздолівка, Веселе Донецької області, де окупанти за підтримки авіації намагалися прорвати оборону українських військ.

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На Бахмутському напрямку захисники відбили 5 атак окупантів в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 14 атак росіян в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське, Нетайлове, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Урожайного, де окупанти за підтримки авіації 24 рази намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку загарбники 7 разів за підтримки авіації атакували позиції українських захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра − за минулу добу здійснили 3 атаки.

Водночас авіація Сил оборони за минулу добу завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 складу боєприпасів окупантів.