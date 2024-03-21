Россияне атаковали на 6 направлениях, на фронте было 70 боестолкновений − Генштаб

Российские оккупанты давили по всей линии фронта, активнее всего на Новопавловском и Лиманском направлениях, нанесли 4 ракетных и 69 авиационных ударов, 123 раза обстреливали позиции украинских войск и населенные пункты из реактивных систем залпового огня; всего за сутки на фронте произошло 70 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 21 марта в Facebook

Дословно Генштаб: "Ночью российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. По предварительным данным, применив 8 крылатых и 3 баллистические ракеты. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ракеты были уничтожены".

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Детали: За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Гриценково, Поповка, Большая Писаревка Сумской области; Александровка, Казачья Лопань и Ветеринарное Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Ивановка, Терны, Раздоловка, Веселое, Свято-Покровское, Северск, Колодязи, Лиман, Очеретино, Урожайное, Максимовка, Докучаевск, Новомихайловка, Водяное, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка Запорожской области; Антоновка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем были около 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 17 атак россиян в районах населенных пунктов Белогоровка, Золотаревка Луганской области и Ямполовка, Терны, Раздоловка, Веселое Донецкой области, где оккупанты при поддержке авиации пытались прорвать оборону украинских войск.

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На Бахмутском направлении защитники отбили 5 атак оккупантов в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отбили 14 атак россиян в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Тоненькое, Первомайское, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Водяного, Урожайного, где оккупанты при поддержке авиации 24 раза пытались прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении захватчики 7 раз при поддержке авиации атаковали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении россияне не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра − за минувшие сутки совершили 3 атаки.

В то же время авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 складу боеприпасов оккупантов.