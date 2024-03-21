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ЗСУ за добу знешкодили 750 окупантів і знищили 26 артсистем

Альона Мазуренко Четвер, 21 березня 2024, 08:20
ЗСУ за добу знешкодили 750 окупантів і знищили 26 артсистем
фото: Генштаб

За минулу добу Силам оборони вдалося знищити 750 окупантів, 4 танки та 26 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 21.03.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 433 840 (+750) осіб,
  • танків − 6 832 (+4) од,
  • бойових броньованих машин − 13 074 (+16) од,
  • артилерійських систем − 10 740 (+26) од,
  • РСЗВ − 1 018 (+1) од,
  • засобів ППО − 721 (+0) од,
  • літаків − 347 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 8 365 (+10) од,
  • крилатих ракет − 1 922 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 14 242 (+44) од,
  • спеціальної техніки − 1741 (+3) од.

Дані уточнюються.



Теми: Генштабвтрати у війніРосія
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