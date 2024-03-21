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ВСУ за сутки обезвредили 750 оккупантов и уничтожили 26 артсистем

Алена МазуренкоЧетверг, 21 марта 2024, 08:20
ВСУ за сутки обезвредили 750 оккупантов и уничтожили 26 артсистем
фото: Генштаб

За минувшие сутки Силам обороны удалось уничтожить 750 оккупантов, 4 танка и 26 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 21.03.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 433 840 (+750) человек,
  • танков - 6 832 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 13 074 (+16) ед,
  • артиллерийских систем - 10 740 (+26) ед,
  • РСЗО - 1 018 (+1) ед,
  • средств ПВО - 721 (+0) ед,
  • самолетов - 347 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8 365 (+10) ед,
  • крылатых ракет - 1 922 (+0) ед,
  • кораблей/катеров - 26 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14 242 (+44) ед,
  • специальной техники - 1741 (+3) ед.

Данные уточняются.

Темы: Генштабпотери в войнеРосcия
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