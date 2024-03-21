Росія тричі за ніч атакувала Дніпропетровщину: пошкоджені приватні будинки та церква

Російські військові випустили десяток артснарядів по Нікопольському району Дніпропетровської області, поцілили в приватні будинки та церкву.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Тричі за ніч агресор цілив по Нікопольщині. Продовжував терор мешканців Марганецької, Червоногригорівської громад і самого Нікополя. Випустив з десяток артснарядів".

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фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Деталі: За словами Лисака, окупанти пошкодили церкву і 4 приватні будинки. Також понівечена лінія електропередач.

фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Загиблих та постраждалих немає. В інших районах області ніч минула без "прильотів", додає очільник ОВА.

фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак