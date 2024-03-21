Росія тричі за ніч атакувала Дніпропетровщину: пошкоджені приватні будинки та церква
Четвер, 21 березня 2024, 09:43
Російські військові випустили десяток артснарядів по Нікопольському району Дніпропетровської області, поцілили в приватні будинки та церкву.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова: "Тричі за ніч агресор цілив по Нікопольщині. Продовжував терор мешканців Марганецької, Червоногригорівської громад і самого Нікополя. Випустив з десяток артснарядів".
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Деталі: За словами Лисака, окупанти пошкодили церкву і 4 приватні будинки. Також понівечена лінія електропередач.
Загиблих та постраждалих немає. В інших районах області ніч минула без "прильотів", додає очільник ОВА.
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