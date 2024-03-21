Россия трижды за ночь атаковала Днепропетровскую область: повреждены частные дома и церковь
Четверг, 21 марта 2024, 09:43
Российские военные выпустили десяток артснарядов по Никопольскому району Днепропетровской области, попали в частные дома и церковь.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь: "Трижды за ночь агрессор целился по Никопольщине. Продолжал террор жителей Марганецкой, Червоногригорьевской громад и самого Никополя. Выпустил с десяток артснарядов".
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Детали: По словам Лысака, оккупанты повредили церковь и 4 частных дома. Также изуродована линия электропередач.
Погибших и пострадавших нет. В других районах области ночь прошла без "прилетов", добавляет глава ОВА.
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