З окупованої Херсонщини повернули ще одну родину з дитиною

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще одну сімю з 12-річною дитиною з тимчасовов окупованої Херсонщини, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Джерело: Прокудін у Telegram

Пряма мова голови ОВА: "Команді Save Ukraine вдалося забрати з окупації 12-річну дівчинку та її батьків. Справжнє щастя − коли вдома. Всі випробування вже позаду, і зараз родина в безпеці, отримує необхідну медичну та психологічну допомогу".

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Деталі: За словами Прокудіна, з початку 2024 року вдалося повернути 41 дитину з Херсонської області.

"Щодня ми боремося за те, щоб наша малеча жила в Україні та почувалася щасливо. Дякую всім, хто допомагає на цьому шляху", − підсумував голова ОВА.