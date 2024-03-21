З окупованої Херсонщини повернули ще одну родину з дитиною
Четвер, 21 березня 2024, 10:00
На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще одну сімю з 12-річною дитиною з тимчасовов окупованої Херсонщини, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Джерело: Прокудін у Telegram
Пряма мова голови ОВА: "Команді Save Ukraine вдалося забрати з окупації 12-річну дівчинку та її батьків. Справжнє щастя − коли вдома. Всі випробування вже позаду, і зараз родина в безпеці, отримує необхідну медичну та психологічну допомогу".
Реклама:
Деталі: За словами Прокудіна, з початку 2024 року вдалося повернути 41 дитину з Херсонської області.
"Щодня ми боремося за те, щоб наша малеча жила в Україні та почувалася щасливо. Дякую всім, хто допомагає на цьому шляху", − підсумував голова ОВА.