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С оккупированной Херсонщины вернули еще одну семью с ребенком

Ирина БалачукЧетверг, 21 марта 2024, 10:00
С оккупированной Херсонщины вернули еще одну семью с ребенком
Фото иллюстративное с pixabay.com

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще одну семью с 12-летним ребенком с временно оккупированной Херсонщины, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Источник: Прокудин в Telegram

Прямая речь главы ОВА: "Команде Save Ukraine удалось забрать из оккупации 12-летнюю девочку и ее родителей. Настоящее счастье − когда дома. Все испытания уже позади, и сейчас семья в безопасности, получает необходимую медицинскую и психологическую помощь".

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Детали: По словам Прокудина, с начала 2024 года удалось вернуть 41 ребенка из Херсонской области.

"Ежедневно мы боремся за то, чтобы наши дети жили в Украине и чувствовали себя счастливо. Спасибо всем, кто помогает на этом пути", − подытожил глава ОВА.

Темы: Херсонская областьэвакуация
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