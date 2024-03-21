Затримали колишнього високопосадовця ЗСУ з продовольчого забезпечення тилу

Працівники Державного бюро розслідувань у співпраці з Офісом генерального прокурора викрили на незаконному збагаченні колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики Збройних сил України.

Джерело: ДБР, ОГП, джерело УП

Деталі: У повідомленні правоохоронців не вказано ім'я військового, за даними ж Української правди, йдеться про Олександра Козловського.

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За даними слідства, чиновник у 2022-2023 роках набув необґрунтованих активів на суму майже 58 млн грн. Зокрема йдеться про автомобіль "Toyota", квартиру в Києві, 53 земельні ділянки на території України та інше майно.

Крім того, підконтрольні посадовцю підприємства придбали склад площею 2000 м2 та єдиний майновий комплекс експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

Сума незаконно набутих коштів більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи, зазначають в ОГП.

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Підозрюваного у незаконному збагачені Козловського затримали. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На даний час проводиться обшук за місцем проживання експосадовця.

На незаконно набуті активи судом накладено арешт, додають у прокуратурі.

Що передувало: У вересні 2023 року "Українська правда" повідомляла, що СБУ і Нацполіція провели обшуки у Козловського.

За даними джерела УП, полковник Олександр Козловський разом із дружиною та її батьками провернули оборудку на закупівлі продуктових наборів для військових частин чотирьох областей України. Для цього вони створили кілька підприємств, через які постачали продукти харчування для військових за завищеними цінами. Різницю, за даними слідства, поклали собі в кишені.

Про подробиці "харчової" справи Козловського у січні 2024 року написало видання "Наші гроші".