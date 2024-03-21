Задержан бывший высокопоставленного чиновник ВСУ по продовольственному обеспечению тыла

Работники Государственного бюро расследований в сотрудничестве с Офисом генерального прокурора разоблачили на незаконном обогащении бывшего начальника Центрального управления продовольственного обеспечения Командования Сил логистики Вооруженных сил Украины.

Источник: ГБР, ОГП, источник УП

Детали: В сообщении правоохранителей не указано имя военного, по данным же Украинской правды, речь идет об Александре Козловском.

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По данным следствия, чиновник в 2022-2023 годах приобрел необоснованных активов на сумму почти 58 млн грн. В частности речь идет об автомобиле "Toyota", квартире в Киеве, 53 земельных участках на территории Украины и другом имуществе.

Кроме того, подконтрольные должностному лицу предприятия приобрели склад площадью 2000 м2 и единый имущественный комплекс экспериментального протезно-ортопедического предприятия.

Сумма незаконно приобретенных средств более чем на шесть тысяч пятьсот необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы, отмечают в ОГП.

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Подозреваемый в незаконном обогащении Козловский задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время проводится обыск по месту жительства экс-чиновника.

На незаконно приобретенные активы судом наложен арест, добавляют в прокуратуре.

Что предшествовало: В сентябре 2023 года "Украинская правда" сообщала, что СБУ и Нацполиция провели обыски у Козловского.

По данным источника УП, полковник Александр Козловский вместе с женой и ее родителями провернули сделку на закупке продуктовых наборов для воинских частей четырех областей Украины. Для этого они создали несколько предприятий, через которые поставляли продукты питания для военных по завышенным ценам. Разницу, по данным следствия, положили себе в карманы.

О подробностях "пищевого" дела Козловского в январе 2024 года написало издание "Наші гроші".