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Посол США повідомила про першу всесвітню зустріч радників щодо "формули миру" у Києві

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 21 березня 2024, 11:30
Посол США повідомила про першу всесвітню зустріч радників щодо формули миру у Києві
Бріджет Брінк. фото посольства США

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що 20 березня у Києві відбулася зустріч радників з питань нацбезпеки з країн усього світу, на якій обговорювали "формулу миру" президента Володимира Зеленського.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Офіційно про проведення такої зустрічі у столиці не повідомляли, однак посол згадала про зібрання, коментуючи ракетні удари РФ по Києву у четвер вранці.

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"Відповідь Росії на вчорашню зустріч у Києві радників з питань безпеки з країн усього світу для обговорення "формули миру" Володимира Зеленського? Гіперзвукова ракета "Кинджал" по Києву о 5:00 ранку, поранення отримали 10 мирних жителів, серед них дитина", – написала Брінк у Twitter (Х).

Відомо, що напередодні Київ з візитом відвідав радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Під час візиту Салліван запевнив, що Сполучені Штати вірять в перемогу України, і закликав українців вірити у США на тлі зусиль з ухвалення критично важливого пакету допомоги Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Зустрічі радників з питань нацбезпеки, які працюють над втіленням української "формули миру", раніше, за офіційними повідомленнями, в Україні не проходили, а відбувались за межами держави.

Як відомо, Україна та Швейцарія зараз готують проведення  глобального "саміту миру", на якому мають напрацювати шляхи реалізації української "формули миру".

Очікують, що на саміт запросять понад 160 країн – запрошення РФ на цьому етапі не очікується.

Десять пунктів "формули миру" "ЄвроПравда" публікувала тут.

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