Посол США сообщила о первой всемирной встрече советников по "формуле мира" в Киеве
Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что 20 марта в Киеве состоялась встреча советников по вопросам нацбезопасности из стран всего мира, на которой обсуждали "формулу мира" президента Владимира Зеленского.
Источник: "Европейская правда"
Детали: Официально о проведении такой встречи в столице не сообщали, однако посол вспомнила о собрании, комментируя ракетные удары РФ по Киеву в четверг утром.
"Ответ России на вчерашнюю встречу в Киеве советников по вопросам безопасности из стран всего мира для обсуждения "формулы мира" Владимира Зеленского? Гиперзвуковая ракета "Кинжал" по Киеву в 5:00 утра, ранения получили 10 мирных жителей, среди них ребенок", - написала Бринк в Twitter (Х).
Известно, что накануне Киев с визитом посетил советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
Во время визита Салливан заверил, что Соединенные Штаты верят в победу Украины, и призвал украинцев верить в США на фоне усилий по принятию критически важного пакета помощи Украине.
Встречи советников по вопросам нацбезопасности, которые работают над воплощением украинской "формулы мира", ранее, по официальным сообщениям, в Украине не проходили, а происходили за пределами государства.
Как известно, Украина и Швейцария сейчас готовят проведение глобального "саммита мира", на котором должны наработать пути реализации украинской "формулы мира".
Ожидается, что на саммит пригласят более 160 стран – приглашение РФ на этом этапе не ожидается.
Десять пунктов "формулы мира" "ЕвроПравда" публиковала здесь.