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Голова Військового комітету НАТО застеріг від надмірного песимізму щодо шансів України у війні

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 21 березня 2024, 12:46
Голова Військового комітету НАТО застеріг від надмірного песимізму щодо шансів України у війні
Фото: Getty Images

Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер застеріг від надмірного песимізму щодо здатності України виграти війну й закликав до подальшої підтримки Києва.

Джерело: Бауер у своїй промові на Київському безпековому форумі в четвер, передає "Європейська правда"

Деталі: Бауер наголосив, що песимісти не виграють воєн.

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"Якщо світ, можливо, був надмірно оптимістичним у 2023 році, ми не повинні припуститися тієї ж помилки, ставши надмірно песимістичними у 2024 році", – зазначив він.

Бауер підкреслив: якщо поглянути на факти, є всі підстави бути впевненими у здатності України досягти успіху.

"Єдине, що вам потрібно... це наша допомога. Країни-члени НАТО і багато інших країн світу надають Україні безпрецедентну підтримку, і це справді змінило ситуацію на краще. Але Україна потребує ще більшої підтримки", – заявив голова Військового комітету НАТО.

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Він зауважив, що українській військові докорінно змінили багато аспектів сучасної війни.

"Зіткнувшись з поєднанням окопів і артилерійських загороджень часів Першої світової війни з безпілотниками і штучним інтелектом XXI століття, ви швидко адаптувались і дали відсіч. Ви є першопрохідцями в інноваціях, використовуючи поєднання радянської техніки з сучасними західними зразками озброєння", – пояснив Бауер.

Візит Бауера до Києва став першим з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

Нещодавно Бауер заявив, що Захід був "занадто оптимістично налаштований" щодо перебігу війни РФ проти України у 2023 році.

Теми: НАТОУкраїна
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