Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Председатель Военного комитета НАТО предостерег от чрезмерного пессимизма относительно шансов Украины в войне

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 21 марта 2024, 12:46
Председатель Военного комитета НАТО предостерег от чрезмерного пессимизма относительно шансов Украины в войне
Фото: Getty Images

Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр предостерег от чрезмерного пессимизма относительно способности Украины выиграть войну и призвал к дальнейшей поддержке Киева.

Источник: Бауэр в своей речи на Киевском форуме по безопасности в четверг, передает "Европейская правда"

Детали: Бауэр отметил, что пессимисты не выигрывают войн.

Реклама:

"Если мир, возможно, был чрезмерно оптимистичным в 2023 году, мы не должны допустить ту же ошибку, став чрезмерно пессимистичными в 2024 году", - отметил он.

Бауэр подчеркнул: если взглянуть на факты, есть все основания быть уверенными в способности Украины достичь успеха.

"Единственное, что вам нужно... это наша помощь. Страны-члены НАТО и многие другие страны мира оказывают Украине беспрецедентную поддержку, и это действительно изменило ситуацию к лучшему. Но Украина нуждается в еще большей поддержке", – заявил председатель Военного комитета НАТО.

ВИДЕО ДНЯ

Он отметил, что украинские военные в корне изменили многие аспекты современной войны.

"Столкнувшись с сочетанием окопов и артиллерийских заграждений времен Первой мировой войны с беспилотниками и искусственным интеллектом XXI века, вы быстро адаптировались и дали отпор. Вы являетесь первопроходцами в инновациях, используя сочетание советской техники с современными западными образцами вооружения", – пояснил Бауэр.

Визит Бауэра в Киев стал первым с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Недавно Бауэр заявил, что Запад был "слишком оптимистически настроен" в отношении хода войны РФ против Украины в 2023 году.

Темы: НАТОУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

футболСборная Украины вырвала волевую победу над Исландией и вышла на Евро-2024

фотоВ Будапеште прошел протест с требованием отставки Орбана после уведомлений о коррупции

Миссия ООН за зиму зафиксировала казнь оккупантами 32 украинских военнопленных

Глава АМКУ Кириленко отреагировал на дело НАБУ и САП против него

Лукашенко обсудил возможное нападение на Сувальский коридор

Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси по фальшивым документам – расследование

Все новости...
Эстония предоставит Украине пакет военной помощи на 20 млн евро
Отпуска, свобода слова в соцсетях и выплаты: Рада приняла законопроект о льготах военным
В Британии сохраняется очень высокий уровень террористической угрозы – полиция
Россия атаковала баллистикой Николаев: погиб человек, ранены
Последние новости
23:37
футболСборная Украины вырвала волевую победу над Исландией и вышла на Евро-2024
23:23
Новости экономики 26 марта: транш от МВФ, Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси
23:12
Евросоюз выделил Rheinmetall более 130 млн евро для увеличения производства снарядов
22:47
фотоТелескоп "Хаббл" стал свидетелем рождения новой звезды
22:44
Венгрия не возобновит запрет на импорт украинского меда несмотря на протесты
22:40
фотоВ Будапеште прошел протест с требованием отставки Орбана после уведомлений о коррупции
22:20
Маск хочет увеличить спрос на автопилот в машинах Tesla
22:19
Миссия ООН за зиму зафиксировала казнь оккупантами 32 украинских военнопленных
22:18
фотоВ пирамиде нашли редкие изображения жизни знати древнего Египта
22:09
Минфин привлек более 12 миллиардов от размещения ОВГЗ
Все новости...
Реклама: