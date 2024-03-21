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Берислав знову під прицілом дронів РФ: ворог скинув вибухівку і поранив чоловіка

Валентина РоманенкоЧетвер, 21 березня 2024, 13:02
Берислав знову під прицілом дронів РФ: ворог скинув вибухівку і поранив чоловіка
Берислав на мапі Deep State. скриншот

Росіяни скинули вибухівку з безпілотника на Берислав Херсонської області, поранення отримав чоловік.

Джерело: Херсонська обладміністрація у Facebook

Дослівно: "Російські війська продовжують бити по Бериславу з безпілотників. Внаслідок чергової атаки є постраждалий.

46-річний місцевий житель через скидання вибухівки з дрона отримав поранення ноги, забій спини та голови".

Деталі: В ОВА повідомляють, що пораненого ушпиталили, медики надають потерпілому необхідну допомогу. Стан чоловіка оцінюють як задовільний.

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Теми: Херсонська областьвійна
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