Берислав знову під прицілом дронів РФ: ворог скинув вибухівку і поранив чоловіка
Четвер, 21 березня 2024, 13:02
Росіяни скинули вибухівку з безпілотника на Берислав Херсонської області, поранення отримав чоловік.
Джерело: Херсонська обладміністрація у Facebook
Дослівно: "Російські війська продовжують бити по Бериславу з безпілотників. Внаслідок чергової атаки є постраждалий.
46-річний місцевий житель через скидання вибухівки з дрона отримав поранення ноги, забій спини та голови".
Деталі: В ОВА повідомляють, що пораненого ушпиталили, медики надають потерпілому необхідну допомогу. Стан чоловіка оцінюють як задовільний.
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