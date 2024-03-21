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Берислав снова под прицелом дронов РФ: враг сбросил взрывчатку и ранил мужчину

Валентина РоманенкоЧетверг, 21 марта 2024, 13:02
Берислав снова под прицелом дронов РФ: враг сбросил взрывчатку и ранил мужчину
Берислав на карте Deep State. скриншот

Россияне сбросили взрывчатку с беспилотника на Берислав Херсонской области, ранения получил мужчина.

Источник: Херсонская обладминистрация в Facebook

Дословно: "Российские войска продолжают бить по Бериславу с беспилотников. В результате очередной атаки есть пострадавший.

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46-летний местный житель из-за сброса взрывчатки с дрона получил ранение ноги, ушиб спины и головы".

Детали: В ОВА сообщают, что раненого госпитализировали, медики оказывают пострадавшему необходимую помощь. Состояние мужчины оценивают как удовлетворительное.

Темы: Херсонская областьвойна
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