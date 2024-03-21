Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Отпуска, свобода слова в соцсетях и выплаты: Рада приняла законопроект о льготах военным

Анастасия ПроцЧетверг, 21 марта 2024, 13:21
Отпуска, свобода слова в соцсетях и выплаты: Рада приняла законопроект о льготах военным
фото: Getty Images

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который усиливает социальную защиту военнослужащих и полицейских.

Источник: законопроект на сайте ВР

Детали: Этот законопроект предусматривает возможность для военнослужащих находиться на лечении до 12 месяцев, в том числе за рубежом, и без необходимости через 4 месяца проходить ВВК. 

Реклама:

Военнослужащие ВСУ имеют право получить одноразовый отпуск при рождении ребенка с сохранением денежного обеспечения в полном размере.

В законопроекте также определили "размер единовременного денежного пособия, выплачиваемого в случае гибели (смерти) военнослужащего во время исполнения им обязанностей военной службы, не может составлять менее 15 000 000 гривен".

Кроме того, вводятся нормы против дискриминации по полу и против сексуального домогательства. Речь идет об "обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин, недопущении насилия по признаку пола, сексуальных притязаний, правонарушений против половой свободы и половой неприкосновенности".

ВИДЕО ДНЯ

Также в этом документе говорится, что военнослужащие будут иметь те же права на свободу слова в медиа и соцсетях, что и другие украинцы.

Предыстория:

23 февраля Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о дополнительных льготах для военнослужащих. В Минобороны это решение было названо первым шагом на пути к усилению социальной защиты военнослужащих.

Темы: Верховная Радавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

футболСборная Украины вырвала волевую победу над Исландией и вышла на Евро-2024

фотоВ Будапеште прошел протест с требованием отставки Орбана после уведомлений о коррупции

Миссия ООН за зиму зафиксировала казнь оккупантами 32 украинских военнопленных

Глава АМКУ Кириленко отреагировал на дело НАБУ и САП против него

Лукашенко обсудил возможное нападение на Сувальский коридор

Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси по фальшивым документам – расследование

Все новости...
Верховная Рада
Рада готовит новую дерусификацию: Червоноград будет Шептицкий, Южное – Порт-Аненталь
"Слуги народа" близки к дезорганизации: нету мотивации – источник
Парламентский кризис и другие проблемы Зеленского
Последние новости
23:37
футболСборная Украины вырвала волевую победу над Исландией и вышла на Евро-2024
23:23
Новости экономики 26 марта: транш от МВФ, Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси
23:12
Евросоюз выделил Rheinmetall более 130 млн евро для увеличения производства снарядов
22:47
фотоТелескоп "Хаббл" стал свидетелем рождения новой звезды
22:44
Венгрия не возобновит запрет на импорт украинского меда несмотря на протесты
22:40
фотоВ Будапеште прошел протест с требованием отставки Орбана после уведомлений о коррупции
22:20
Маск хочет увеличить спрос на автопилот в машинах Tesla
22:19
Миссия ООН за зиму зафиксировала казнь оккупантами 32 украинских военнопленных
22:18
фотоВ пирамиде нашли редкие изображения жизни знати древнего Египта
22:09
Минфин привлек более 12 миллиардов от размещения ОВГЗ
Все новости...
Реклама: