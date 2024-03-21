Отпуска, свобода слова в соцсетях и выплаты: Рада приняла законопроект о льготах военным

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который усиливает социальную защиту военнослужащих и полицейских.

Источник: законопроект на сайте ВР

Детали: Этот законопроект предусматривает возможность для военнослужащих находиться на лечении до 12 месяцев, в том числе за рубежом, и без необходимости через 4 месяца проходить ВВК.

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Военнослужащие ВСУ имеют право получить одноразовый отпуск при рождении ребенка с сохранением денежного обеспечения в полном размере.

В законопроекте также определили "размер единовременного денежного пособия, выплачиваемого в случае гибели (смерти) военнослужащего во время исполнения им обязанностей военной службы, не может составлять менее 15 000 000 гривен".

Кроме того, вводятся нормы против дискриминации по полу и против сексуального домогательства. Речь идет об "обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин, недопущении насилия по признаку пола, сексуальных притязаний, правонарушений против половой свободы и половой неприкосновенности".

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Также в этом документе говорится, что военнослужащие будут иметь те же права на свободу слова в медиа и соцсетях, что и другие украинцы.

Предыстория:

23 февраля Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о дополнительных льготах для военнослужащих. В Минобороны это решение было названо первым шагом на пути к усилению социальной защиты военнослужащих.