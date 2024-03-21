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Естонія надасть Україні пакет військової допомоги на 20 млн євро

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 21 березня 2024, 13:26
Естонія надасть Україні пакет військової допомоги на 20 млн євро
Фото: Getty Images

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур під час візиту до Києва у четвер повідомив, що його країна надішле Україні наступний пакет військової допомоги на 20 мільйонів євро. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Естонії

Деталі: Певкур у Києві провів зустріч з міністром оборони Рустемом Умєровим. 

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До нового пакета увійдуть, зокрема, артилерійські боєприпаси, протитанкові гармати, вибухові речовини, протигази, снайперське спорядження, боєприпаси меншого калібру.

"Ми склали цей пакет, зосереджуючись на тому, щоб забезпечити максимальну вигоду для України, і водночас переконатися, що він не зменшити готовність оборони Естонії", – сказав Ханно Певкур.

Пакет допомоги включає снаряди калібру 155 мм, що є додатковим внеском Естонії в ініціативу Європейського Союзу щодо відправлення в Україну мільйона снарядів. Внесок Естонії частково профінансує Данія. Точну кількість боєприпасів не розголошують з міркувань безпеки.

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Певкур зазначив, що із наближенням літа Україні потрібні насамперед боєприпаси, усі елементи протиповітряної оборони, а також запчастини та засоби радіоелектронної боротьби.

Раніше у Єврокомісії повідомили, що до кінця березня 2024 року кількість поставлених в Україну снарядів у межах ініціативи Євросоюзу про один мільйон артилерійських боєприпасів сягне приблизно 500 тисяч.

У січні профільний єврокомісар казав, що європейський ОПК зможе до кінця 2024 року виробити щонайменше 1,3 млн снарядів.

Теми: ЕстоніяУкраїна
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