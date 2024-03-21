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Эстония предоставит Украине пакет военной помощи на 20 млн евро

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 21 марта 2024, 13:26
Эстония предоставит Украине пакет военной помощи на 20 млн евро
Фото: Getty Images

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур во время визита в Киев в четверг сообщил, что его страна направит Украине следующий пакет военной помощи на 20 миллионов евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Министерства обороны Эстонии

Детали: Певкур в Киеве провел встречу с министром обороны Рустемом Умеровым.

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В новый пакет войдут, в частности, артиллерийские боеприпасы, противотанковые пушки, взрывчатые вещества, противогазы, снайперское снаряжение, боеприпасы меньшего калибра.

"Мы составили этот пакет, сосредотачиваясь на том, чтобы обеспечить максимальную выгоду для Украины, и в то же время убедиться, что он не уменьшить готовность обороны Эстонии", – сказал Ханно Певкур.

Пакет помощи включает снаряды калибра 155 мм, что является дополнительным вкладом Эстонии в инициативу Европейского Союза по отправке в Украину миллиона снарядов. Вклад Эстонии частично профинансирует Дания. Точное количество боеприпасов не разглашается из соображений безопасности.

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Певкур отметил, что с приближением лета Украине нужны прежде всего боеприпасы, все элементы противовоздушной обороны, а также запчасти и средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что до конца марта 2024 года количество поставленных в Украину снарядов в рамках инициативы Евросоюза об одном миллионе артиллерийских боеприпасов достигнет примерно 500 тысяч.

В январе профильный еврокомиссар говорил, что европейский ОПК сможет до конца 2024 года произвести не менее 1,3 млн снарядов.

Темы: ЭстонияУкраина
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