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Понад 50% жителів Молдови "за" замороження війни в Україні й територіальні поступки РФ — опитування 

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 21 березня 2024, 14:48
Понад 50% жителів Молдови за замороження війни в Україні й територіальні поступки РФ — опитування 
Ілюстративне фото: Getty Images

Більш ніж половина опитаних мешканців Молдови вважають, що потрібно заморозити російсько-українську війну та залишити Росії окуповані території, а також виступають проти збільшення військової допомоги Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на результати опитування молдовської компанії IMAS

Деталі: У блоці щодо російсько-української війни респондентам навели п’ять тверджень і попросили зазначити, з якими вони погоджуються або ні. 

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58% опитаних висловили незгоду з твердженням, що міжнародна спільнота має надавати Україні більшу військову допомогу, тоді як погоджуються з ним 36% опитаних. 

 
графік: IMAS

55% погодилися з думкою, що  "війна має припинитися і Росія має зберегти контроль над територіями, які окупувала", тоді як незгодні з нею – 35%, і 10% не визначилися.

48% підтримали твердження про те, що Росії неможливо завдати поразки у її війні проти України. 43% погодилися з твердженням, що очільник Кремля наближається до досягнення цілей, які визначив для себе у війні проти України.

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З твердженням про те, що Україна має продовжувати боротьбу до перемоги, не погодилися 49%, тоді як погодилися – 43%.

Збір даних проводився протягом лютого 2024 року, всього опитали 1091 особу віком від 18 років. Вибірка вважається репрезентативною для населення Молдови, не включаючи Придністров’я; можлива похибка складає ± 3%.

Про настрої у Молдові читайте також у статті На третину проросійські: як у Молдові співіснують рух до ЄС, війна та підтримка союзу з Росією.

Дивіться також інтерв'ю з міністром закордонних справ Молдови про війну з РФ та підтримку України.



Теми: МолдоваУкраїнавійнаРосія
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