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Более 50% жителей Молдовы за заморозку войны в Украине и территориальные уступки РФ — опрос

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 21 марта 2024, 14:48
Более 50% жителей Молдовы за заморозку войны в Украине и территориальные уступки РФ — опрос
Иллюстративное фото: Getty Images

Более половины опрошенных жителей Молдовы считают, что нужно заморозить российско-украинскую войну и покинуть Россию оккупированные территории, а также выступают против увеличения военной помощи Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на результаты опроса молдавской компании IMAS

Детали: В блоке по поводу российско-украинской войны респондентам привели пять утверждений и попросили отметить, с которыми они соглашаются или нет.

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58% опрошенных выразили несогласие с утверждением, что международное сообщество должно оказывать Украине большую военную помощь, в то время как соглашаются с ним 36% опрошенных.

 
график: IMAS

55% согласились с мнением, что "война должна прекратиться и Россия должна сохранить контроль над оккупировавшими территориями", тогда как несогласны с ней – 35%, и 10% не определились.

48% поддержали утверждение о том, что России невозможно нанести поражение в ее войне против Украины. 43% согласились с утверждением, что глава Кремля приближается к достижению целей, которые определил для себя в войне против Украины.

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С утверждением о том, что Украина должна продолжать борьбу до победы, не согласились 49%, тогда как согласились – 43%.

Сбор данных проводился в течение февраля 2024 года, всего опросили 1091 человека в возрасте от 18 лет. Выборка считается репрезентативной для населения Молдовы, не включая Приднестровье; возможная погрешность составляет ±3%.

О настроениях в Молдове читайте также в статье На треть пророссийские: как в Молдове сосуществуют движение в ЕС, война и поддержка союза с Россией.

Смотрите также интервью с министром иностранных дел Молдовы о войне с РФ и поддержке Украины.



Темы: МолдоваУкраинавойнаРосcия
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