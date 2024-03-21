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Во время "выборов Путина" россияне донатили на дроны для украинской разведки – ГУР

Валентина РоманенкоЧетверг, 21 марта 2024, 14:57
Во время выборов Путина россияне донатили на дроны для украинской разведки – ГУР
иллюстрация ГУР

Во время международного благотворительного сбора на закупку очередной партии ударно-разведывательных беспилотников "Сыч" для подразделений Главного управления разведки Минобороны самыми активными оказались граждане России.

Источник: пресс-служба ГУР

Детали: Сообщается, что за четыре дня, к волонтерской акции, которую проводит телеканал "Freedom", присоединилось почти 3000 человек. Из них - 1538 россиян, в том числе 200 москвичей, которые отсканировали qr-код с экранов своих телевизоров и гаджетов.

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Дословно: "Символично, что пик донатов на дроны для украинских разведчиков от граждан государства-агрессора совпал с проведением так называемых "выборов Путина". Вместо участия в кремлевском фарсе сознательные россияне решили проголосовать долларом и евро ради свободы своего государства.

Это лучшая инвестиция в свободное будущее России, которое может наступить только в случае полного уничтожения и демонтажа террористического режима в Кремле".

Детали: Отмечается, что к международному сбору на БПЛА "Сыч" для военных разведчиков также присоединились украинцы, которые находятся за рубежом, граждане Латвии, Германии, Польши, Молдовы и других государств.

ВИДЕО ДНЯ

Необходимая сумма - 25 миллионов гривен. Сбор продолжается.

Реквизиты можно найти здесь.

Темы: ГУРбеспилотники
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