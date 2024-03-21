Росія атакувала балістикою Миколаїв: загинула людина, є поранені

Вдень 21 березня російські військові обстріляли балістикою Миколаїв, внаслідок чого одна жінка загинула, ще шестеро постраждали.

Джерело: мер міста Олександр Сенкевич, очільник ОВА Віталій Кім, Повітряні сили

Деталі: Перед вибухом була оголошена тривога.

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Близько 14:33 мер міста повідомив про гучний вибух Миколаєві. За його словами, ворог використовував балістику.

О 14:41 Повітряні сили України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі півдня.

Пізніше очільник Миколаївської ОВА написав про одну загиблу жінку та чотирьох постраждалих: три жінки, один чоловік.

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Оновлено: о 16:24 Кім повідомив про шістьох постраждалих.

О 17:53 Сенкевич уточнив, що окупанти вдарили по промисловому підприємству. На місці виникли незначні загоряння, які ліквідували пожежники. Пошкодження житлових будинків не виявили.





