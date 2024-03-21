Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия атаковала баллистикой Николаев: погиб человек, есть раненые

Анастасия ПроцЧетверг, 21 марта 2024, 15:23
Россия атаковала баллистикой Николаев: погиб человек, есть раненые
Иллюстративное фото: Getty Images

Днем 21 марта российские военные обстреляли баллистикой Николаев, в результате чего одна женщина погибла, еще шестеро пострадали.

Источник: мэр города Александр Сенкевич, глава ОВА Виталий КимВоздушные силы

Детали: Перед взрывом была объявлена тревога.

Реклама:

Около 14:33 мэр города сообщил о громком взрыве Николаева. По его словам, враг использовал баллистику.

В 14.41 Воздушные силы Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Позже глава Николаевской ОВА написал об одной погибшей женщине и четырех пострадавших: три женщины, один мужчина.

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: в 16:24 Ким сообщил о шести пострадавших.

В 17:53 Сенкевич уточнил, что оккупанты ударили по промышленному предприятию. На месте возникли незначительные возгорания, ликвидированные пожарными. Повреждения жилых домов не обнаружили.

Темы: Николаевобстрелжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

футболСборная Украины вырвала волевую победу над Исландией и вышла на Евро-2024

фотоВ Будапеште прошел протест с требованием отставки Орбана после уведомлений о коррупции

Миссия ООН за зиму зафиксировала казнь оккупантами 32 украинских военнопленных

Глава АМКУ Кириленко отреагировал на дело НАБУ и САП против него

Лукашенко обсудил возможное нападение на Сувальский коридор

Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси по фальшивым документам – расследование

Все новости...
Целью российской атаки по Киеву 21 марта был ГУР – источник
Британская разведка проанализировала наступательные действия РФ в Донецкой области
Российские добровольцы обещают, что специальная освободительная операция в РФ продолжится
Сухопутчики сбили крылатую ракету РФ из пулемета
Последние новости
23:37
футболСборная Украины вырвала волевую победу над Исландией и вышла на Евро-2024
23:23
Новости экономики 26 марта: транш от МВФ, Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси
23:12
Евросоюз выделил Rheinmetall более 130 млн евро для увеличения производства снарядов
22:47
фотоТелескоп "Хаббл" стал свидетелем рождения новой звезды
22:44
Венгрия не возобновит запрет на импорт украинского меда несмотря на протесты
22:40
фотоВ Будапеште прошел протест с требованием отставки Орбана после уведомлений о коррупции
22:20
Маск хочет увеличить спрос на автопилот в машинах Tesla
22:19
Миссия ООН за зиму зафиксировала казнь оккупантами 32 украинских военнопленных
22:18
фотоВ пирамиде нашли редкие изображения жизни знати древнего Египта
22:09
Минфин привлек более 12 миллиардов от размещения ОВГЗ
Все новости...
Реклама: