Россия атаковала баллистикой Николаев: погиб человек, есть раненые

Днем 21 марта российские военные обстреляли баллистикой Николаев, в результате чего одна женщина погибла, еще шестеро пострадали.

Источник: мэр города Александр Сенкевич, глава ОВА Виталий Ким, Воздушные силы

Детали: Перед взрывом была объявлена тревога.

Реклама:

Около 14:33 мэр города сообщил о громком взрыве Николаева. По его словам, враг использовал баллистику.

В 14.41 Воздушные силы Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Позже глава Николаевской ОВА написал об одной погибшей женщине и четырех пострадавших: три женщины, один мужчина.

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: в 16:24 Ким сообщил о шести пострадавших.

В 17:53 Сенкевич уточнил, что оккупанты ударили по промышленному предприятию. На месте возникли незначительные возгорания, ликвидированные пожарными. Повреждения жилых домов не обнаружили.