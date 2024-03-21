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В лісі біля Мощуна, де відбувались бої з росіянами, створюють меморіал

Альона Мазуренко Четвер, 21 березня 2024, 15:23
В лісі біля Мощуна, де відбувались бої з росіянами, створюють меморіал
фото: ОП

21 березня президент Володимир Зеленський та військове керівництво країни вшанували пам'ять захисників, які загинули в боях за Мощун. На території лісу неподалік Мощуна створюють меморіал "Янголи перемоги".

Джерело: Офіс президента, Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні (21 березня - ред.) ми згадуємо битву, яку ніколи не можна забувати. Саме в боях за Мощун і неподалік, у боях за Гостомель, за Ірпінь, за інші міста і села Київщини була визначена доля України й української столиці".

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Деталі: Вшанування відбулося біля меморіалу "Янголи перемоги", який створюється на території лісу неподалік Мощуна, де відбувалися одні з найзапекліших боїв з оборони Києва від російських окупантів у березні 2022 року.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять воїнів. Під час хвилини мовчання прозвучали імена 118 захисників, які загинули в боях за село Мощун.

 

Зеленський також вручив держнагороди військовослужбовцям ЗСУ, Державної прикордонної служби, Нацгвардії, СБУ.

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Зокрема, відзнаку Президента "Хрест бойових заслуг" отримав учасник оборони Києва, підполковник ДПСУ Микола Дем'янюк, який організував оборону на найбільш небезпечному й важкому напрямку просування ворога в районі Мощуна. Він також відзначився під час боїв на Харківщині.

Крім того, президент вручив ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, ордени "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів, медаль "За військову службу Україні".

 

У заходах на території майбутнього меморіалу "Янголи перемоги" також були присутні рідні, близькі й побратими полеглих захисників.

У вшануванні взяли участь головнокомандувач ЗСУ, керівники розвідки, СБУ, ДПСУ, міністр оборони, міністр внутрішніх справ, керівник Офісу Президента, секретар РНБО та інші.

 
 
 

Теми: війнаКиївська областьЗеленський
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