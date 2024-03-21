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В лесу возле Мощуна, где происходили бои с россиянами, создают мемориал

Алена МазуренкоЧетверг, 21 марта 2024, 15:23
В лесу возле Мощуна, где происходили бои с россиянами, создают мемориал
фото: ОП

21 марта президент Владимир Зеленский и военное руководство страны почтили память защитников, погибших в боях за Мощун. На территории леса неподалеку Мощуна создают мемориал "Ангелы победы".

Источник: Офис президента, Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Сегодня (21 марта - ред.) мы вспоминаем битву, которую никогда нельзя забывать. Именно в боях за Мощун и неподалеку, в боях за Гостомель, за Ирпень, за другие города и села Киевщины была определена судьба Украины и украинской столицы".

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Детали: Чествование состоялось у мемориала "Ангелы победы", который создается на территории леса неподалеку Мощуна, где происходили одни из самых ожесточенных боев по обороне Киева от российских оккупантов в марте 2022 года.

Присутствующие почтили минутой молчания память воинов. Во время минуты молчания прозвучали имена 118 защитников, погибших в боях за село Мощун.

 

Зеленский также вручил госнаграды военнослужащим ВСУ, Государственной пограничной службы, Нацгвардии, СБУ.

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В частности, награду Президента "Крест боевых заслуг" получил участник обороны Киева, подполковник ГПСУ Николай Демьянюк, который организовал оборону на наиболее опасном и тяжелом направлении продвижения врага в районе Мощуна. Он также отличился во время боев на Харьковщине.

Кроме того, президент вручил ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени, ордена "За мужество" ІІ и ІІІ степеней, медаль "За военную службу Украине".

 

В мероприятиях на территории будущего мемориала "Ангелы победы" также присутствовали родные, близкие и побратимы павших защитников.

В чествовании приняли участие главнокомандующий ВСУ, руководители разведки, СБУ, ГПСУ, министр обороны, министр внутренних дел, руководитель Офиса Президента, секретарь СНБО и другие.

 
 
 

Темы: войнаКиевская областьЗеленский
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