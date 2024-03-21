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Українці найчастіше покладають відповідальність за подолання корупції на президента – дослідження

Ангеліна СтрашкуличЧетвер, 21 березня 2024, 15:31
Українці найчастіше покладають відповідальність за подолання корупції на президента – дослідження
Фото: Getty Images

Українське населення і бізнес найчастіше покладають відповідальність за подолання корупції на президента та його Офіс.

Джерело: дослідження "Корупція в Україні 2023: розуміння, сприйняття, поширеність", презентоване в Національному агентстві з питань запобігання корупції

Деталі: Результати опитування свідчать, що відповідальність за подолання корупції в Україні респонденти покладають на центральні органи влади та спеціалізовані інституції.

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Так, 47,5% населення і 48,3% бізнесу вважають відповідальними за подолання корупції главу держави та його Офіс, 36,9% населення і 32,4% бізнесу – Національне антикорупційне бюро, 30,9% населення і 39,2% бізнесу – Верховну Раду, 28,3% населення і 18,1% бізнесу – Національне агентство з питань запобігання корупції, 21,8% населення і 25,1% бізнесу – Кабінет міністрів, міністерства.

 
Джерело: nazk.gov.ua

Дослідження також демонструє, що оцінки антикорупційної діяльності державних органів влади у 2023 році дещо знизилися порівняно з 2022 роком. Громадяни вважають найбільш результативною в цій сфері роботу Служби безпеки України, президента та його Офісу, Національного антикорупційного бюро, а найменш – судів, Кабінету міністрів, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Верховної Ради.

 
Джерело: nazk.gov.ua

Оцінки бізнесу цьогоріч також зменшилися. Серед антикорупційних органів представники підприємств найвище оцінюють діяльність СБУ, НАБУ, Державного бюро розслідувань, найнижче – обласних органів влади, уряду, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, парламенту.

ВІДЕО ДНЯ
 
Джерело: nazk.gov.ua

Довідково: Дослідження  "Корупція в Україні 2023: розуміння, сприйняття, поширеність" провела дослідницька агенція Info Sapiens на замовлення Національного агентства з питань запобігання корупції упродовж листопада-грудня 2023 року шляхом опитування населення (2488 особистих інтерв’ю, максимальна похибка – ±2%) і представників бізнесу (1208 телефонних інтерв’ю, максимальна похибка –  ±3%).

Це п'яте національне опитування населення та представників бізнесу для комплексної оцінки корупційної ситуації в Україні. Перша хвиля дослідження проведена у 2017 році, друга – у 2020 році, третя – у 2021 році, четверта – у 2022 році.

Теми: корупціяопитуванняпрезидент
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