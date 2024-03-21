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Украинцы чаще всего возлагают ответственность за преодоление коррупции на президента – исследование

Ангелина СтрашкуличЧетверг, 21 марта 2024, 15:31
Украинцы чаще всего возлагают ответственность за преодоление коррупции на президента – исследование
Фото: Getty Images

Украинское население и бизнес чаще всего возлагают ответственность за преодоление коррупции на президента и его Офис.

Источник: исследование "Коррупция в Украине 2023: понимание, восприятие, распространенность", представленное в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции

Детали: Результаты опроса свидетельствуют, что ответственность за преодоление коррупции в Украине респонденты возлагают на центральные органы власти и специализированные институты.

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Так, 47,5% населения и 48,3% бизнеса считают ответственными за преодоление коррупции главу государства и его Офис, 36,9% населения и 32,4% бизнеса - Национальное антикоррупционное бюро, 30,9% населения и 39,2% бизнеса - Верховную Раду, 28,3% населения и 18,1% бизнеса - Национальное агентство по предупреждению коррупции, 21,8% населения и 25,1% бизнеса - Кабинет министров, министерства.

 
Источник: nazk.gov.ua

Исследование также демонстрирует, что оценки антикоррупционной деятельности государственных органов власти в 2023 году несколько снизились по сравнению с 2022 годом. Граждане считают наиболее результативной в этой сфере работу Службы безопасности Украины, президента и его Офиса, Национального антикоррупционного бюро, а наименее - судов, Кабинета министров, министерств, других центральных органов исполнительной власти, Верховной Рады.

 
Источник: nazk.gov.ua

Оценки бизнеса в этом году также снизились. Среди антикоррупционных органов представители предприятий выше оценивают деятельность СБУ, НАБУ, Государственного бюро расследований, ниже всего - областных органов власти, правительства, министерств, других центральных органов исполнительной власти, парламента.

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Источник: nazk.gov.ua

Справка: Исследование "Коррупция в Украине 2023: понимание, восприятие, распространенность" провело исследовательское агентство Info Sapiens по заказу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в течение ноября-декабря 2023 года путем опроса населения (2488 личных интервью, максимальная погрешность - ±2%) и представителей бизнеса (1208 телефонных интервью, максимальная погрешность - ±3%).

Это пятый национальный опрос населения и представителей бизнеса для комплексной оценки коррупционной ситуации в Украине. Первая волна исследования проведена в 2017 году, вторая - в 2020, третья - в 2021, четвертая - в 2022.

Темы: коррупцияопроспрезидент
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