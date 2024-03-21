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Австрія проти того, щоб передавати прибутки від заморожених активів РФ на зброю для України

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 21 березня 2024, 15:46
Австрія проти того, щоб передавати прибутки від заморожених активів РФ на зброю для України
Фото: Getty Images

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що Відень виступає проти ідеї використання прибутків від заморожених активів Росії на фінансування зброї для України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Негаммера перед самітом лідерів ЄС, який  прокоментував пропозицію Єврокомісії передавати прибутки від заморожених у ЄС російських активів на зброї для України

Деталі: Негаммер сказав, що Відень підтримує ідею використання цих коштів на відбудову України, але проти того, щоб їх використали на фінансування військової допомоги.

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"Для нас як для нейтральної держави має бути забезпечено, щоб гроші, де ми даємо згоду, не передавали на зброю і боєприпаси. Спочатку обговорювалось, що вони будуть інвестовані у відбудову в Україні. Цю пропозицію я вважаю розумною", – зазначив канцлер Австрії. 

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр Бельгії Александр Де Кроо підтримали ідею про використання доходів від російських активів для військової допомоги Україні.

Згідно з пропозицією Єврокомісії, 90% прибутку від знерухомлених суверенних активів РФ хочуть спрямувати через Європейський фонд миру на закупівлю зброї для України. Решта буде використана на відновлення та реконструкцію.

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Лідери 27 країн ЄС обговорять цю пропозицію на саміті в четвер, однак, за даними ЗМІ, навряд чи ухвалять остаточне рішення через позицію деяких країн.

Теми: АвстріяРосіягроші
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