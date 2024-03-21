Австрія проти того, щоб передавати прибутки від заморожених активів РФ на зброю для України

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що Відень виступає проти ідеї використання прибутків від заморожених активів Росії на фінансування зброї для України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Негаммера перед самітом лідерів ЄС, який прокоментував пропозицію Єврокомісії передавати прибутки від заморожених у ЄС російських активів на зброї для України

Деталі: Негаммер сказав, що Відень підтримує ідею використання цих коштів на відбудову України, але проти того, щоб їх використали на фінансування військової допомоги.

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"Для нас як для нейтральної держави має бути забезпечено, щоб гроші, де ми даємо згоду, не передавали на зброю і боєприпаси. Спочатку обговорювалось, що вони будуть інвестовані у відбудову в Україні. Цю пропозицію я вважаю розумною", – зазначив канцлер Австрії.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр Бельгії Александр Де Кроо підтримали ідею про використання доходів від російських активів для військової допомоги Україні.

Згідно з пропозицією Єврокомісії, 90% прибутку від знерухомлених суверенних активів РФ хочуть спрямувати через Європейський фонд миру на закупівлю зброї для України. Решта буде використана на відновлення та реконструкцію.

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Лідери 27 країн ЄС обговорять цю пропозицію на саміті в четвер, однак, за даними ЗМІ, навряд чи ухвалять остаточне рішення через позицію деяких країн.