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Австрия против того, чтобы передавать доходы от замороженных активов РФ на оружие для Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 21 марта 2024, 15:46
Австрия против того, чтобы передавать доходы от замороженных активов РФ на оружие для Украины
Фото: Getty Images

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена выступает против идеи использования доходов от замороженных активов России на финансирование оружия для Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Негаммера перед саммитом лидеров ЕС, который прокомментировал предложение Еврокомиссии передавать доходы от замороженных в ЕС российских активов на оружие для Украины

Детали: Нехаммер сказал, что Вена поддерживает идею использования этих средств для восстановления Украины, но против того, чтобы их использовали на финансирование военной помощи.

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"Для нас как для нейтрального государства должно быть обеспечено, чтобы деньги, где мы даем согласие, не передавали на оружие и боеприпасы. Сначала обсуждалось, что они будут инвестированы в восстановление в Украине. Это предложение я считаю разумным", – отметил канцлер Австрии.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Бельгии Александер Де Кроо поддержали идею использования доходов от российских активов для военной помощи Украине.

Согласно предложению Еврокомиссии, 90% прибыли от обездвиженных суверенных активов РФ хотят направить через Европейский фонд мира на закупку оружия для Украины. Остальные будут использованы на восстановление и реконструкцию.

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Лидеры 27 стран ЕС обсудят это предложение на саммите в четверг, однако, по данным СМИ, вряд ли примут окончательное решение из-за позиции некоторых стран.

Темы: АвстрияРосcияденьги
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