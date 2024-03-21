Австрия против того, чтобы передавать доходы от замороженных активов РФ на оружие для Украины

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена выступает против идеи использования доходов от замороженных активов России на финансирование оружия для Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Негаммера перед саммитом лидеров ЕС, который прокомментировал предложение Еврокомиссии передавать доходы от замороженных в ЕС российских активов на оружие для Украины

Детали: Нехаммер сказал, что Вена поддерживает идею использования этих средств для восстановления Украины, но против того, чтобы их использовали на финансирование военной помощи.

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"Для нас как для нейтрального государства должно быть обеспечено, чтобы деньги, где мы даем согласие, не передавали на оружие и боеприпасы. Сначала обсуждалось, что они будут инвестированы в восстановление в Украине. Это предложение я считаю разумным", – отметил канцлер Австрии.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Бельгии Александер Де Кроо поддержали идею использования доходов от российских активов для военной помощи Украине.

Согласно предложению Еврокомиссии, 90% прибыли от обездвиженных суверенных активов РФ хотят направить через Европейский фонд мира на закупку оружия для Украины. Остальные будут использованы на восстановление и реконструкцию.

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Лидеры 27 стран ЕС обсудят это предложение на саммите в четверг, однако, по данным СМИ, вряд ли примут окончательное решение из-за позиции некоторых стран.