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Російські добровольці обіцяють, що спеціальна визвольна операція в РФ триватиме

Валентина РоманенкоЧетвер, 21 березня 2024, 15:56
Російські добровольці обіцяють, що спеціальна визвольна операція в РФ триватиме
фото з ТГ-каналу легіону "Свобода России"

Російські добровольці запевняють, що спеціальна визвольна операція, яка наразі проводиться на території Росії, буде продовжуватися і надалі.

Джерело: доброволець легіону "Свобода России" Олексій Барановський "Лютик" та боєць "Сибірського батальйону" на позивний "Холод" під час пресконференції в "Укрінформі" 21 березня

Пряма мова "Лютика": "Наразі проводяться стабілізаційні заходи. Так що наша визвольна операція на території батьківщини буде продовжуватися".

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Пряма мова "Холода": "Ми спроможні проводити такі масштабні операції, які змушують із собою рахуватися навіть воєнізований путінський режим. Будемо продовжувати. Путіна чекає ще більше цікавих відкриттів. І як показала ця операція, навіть тактичної авіації недостатньо, щоб ми звернули зі шляху, на який стали".

Деталі: Також, у спільній заяві, оприлюдненій 21 березня, добровольці РФ закликали росіян з усіх країн, людей будь-яких національностей приєднуватися до них і разом боротися проти путінської диктатури.

Що передувало: 12 березня легіон "Свобода России", РДК і "Сибірський батальйон" – добровольчі російські формування, які воюють на стороні України, зайшли прикордоння Курської та Бєлгородської області РФ у рамках спільної операції.

ВІДЕО ДНЯ

Добровольці попередили, що будуть завдавати ударів по військових об'єктах у цих областях та закликали мирне населення до евакуації.

Теми: Росіявійна
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