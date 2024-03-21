Российские добровольцы обещают, что специальная освободительная операция в РФ продолжится

Российские добровольцы уверяют, что специальная освободительная операция, которая сейчас проводится на территории России, будет продолжаться и в дальнейшем.

Источник: доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский "Лютик" и боец "Сибирского батальона" с позывным "Холод" во время пресс-конференции в "Укринформе" 21 марта

Прямая речь "Лютика": "Сейчас проводятся стабилизационные мероприятия. Так что наша освободительная операция на территории родины будет продолжаться".

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Прямая речь "Холода": "Мы способны проводить такие масштабные операции, которые заставляют с собой считаться даже военизированный путинский режим. Будем продолжать. Путина ждет еще больше интересных открытий. И как показала эта операция, даже тактической авиации недостаточно, чтобы мы свернули с пути, на который стали".

Детали: Также, в совместном заявлении, обнародованном 21 марта, добровольцы РФ призвали россиян из всех стран, людей любых национальностей присоединяться к ним и вместе бороться против путинской диктатуры.

Что предшествовало: 12 марта легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" - добровольческие российские формирования, которые воюют на стороне Украины, зашли в пограничье Курской и Белгородской области РФ в рамках совместной операции.

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Добровольцы предупредили, что будут наносить удары по военным объектам в этих областях и призвали мирное население к эвакуации.