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Британська розвідка проаналізувала наступальні дії РФ на Донеччині

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 21 березня 2024, 15:56
Британська розвідка проаналізувала наступальні дії РФ на Донеччині
Донецька область. Ілюстративне фото: Getty Images

За даними розвідки Британії, російські війська продовжують зосереджувати свої війська в Донецькій області, але мають незначні успіхи.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії за 21 березня

Деталі: Розвідка зазначає, що останніми тижнями просування військ РФ сповільнилося, ймовірно, частково через значні втрати під час наступальної кампанії на Авдіївку.

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За словами аналітиків, росіяни намагалися розширити зони контролю на північний захід від Донецька за низкою сіл, зокрема Орлівку, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

"Ситуація залишається нестабільною, де українцям не вистачає особового складу та боєприпасів, що, ймовірно, обмежує їх здатність утримувати позиції", – резюмує розвідка.

У попередньому огляді британська розвідка повідомила, що Росія докладає зусиль, щоб збільшити та вдосконалити застосування маскування задля пом'якшення важких втрат, яких за останні два роки зазнали її Чорноморський флот та Повітряно-космічні сили (ПКС).

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Раніше британська розвідка вказала, що Міноборони РФ було змушене активізувати зусилля зі збереження свого флоту в Чорному морі у той час, як Україна продовжує шукати можливості для завдання ударів на відстані.

Перед цим розвідка Великої Британії розповіла про призначення нового головнокомандувача Чорноморського флоту РФ Александра Мойсеєва замість Ніколая Євменова та задачі, які стоять перед ним після низки втрат російських кораблів через атаки України.

На початку березня на тлі знищення російського патрульного корабля "Сергєй Котов" у Чорному морі розвідка Великої Британії проаналізувала втрати РФ у регіоні за останні п’ять тижнів.

Теми: Донецька областьВелика Британія
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