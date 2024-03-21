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Британская разведка проанализировала наступательные действия РФ в Донецкой области

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 21 марта 2024, 15:56
Британская разведка проанализировала наступательные действия РФ в Донецкой области
Донецкая область. Иллюстративное фото: Getty Images

По данным разведки Британии, российские войска продолжают сосредоточивать свои войска в Донецкой области, но имеют незначительные успехи.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Британии за 21 марта

Детали: Разведка отмечает, что в последние недели продвижение войск РФ замедлилось, вероятно, частично из-за значительных потерь во время наступательной кампании на Авдеевку.

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По словам аналитиков, россияне пытались расширить зоны контроля северо-западнее Донецка по ряду сел, в частности Орловку, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

"Ситуация остается нестабильной, где украинцам не хватает личного состава и боеприпасов, что, вероятно, ограничивает их способность удерживать позиции", – резюмирует разведка.

В предыдущем обзоре британская разведка сообщила, что Россия прилагает усилия, чтобы увеличить и усовершенствовать применение маскировки для смягчения тяжелых потерь, которые за последние два года понесли ее Черноморский флот и Воздушно-космические силы (ПКС).

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Ранее британская разведка сообщила, что Министерство обороны России было вынуждено активизировать усилия по сохранению своего флота в Черном море, в то время как Украина продолжает искать возможности для нанесения ударов на расстоянии.

Перед этим разведка Великобритании рассказала о назначении нового главнокомандующего Черноморского флота РФ Александра Моисеева вместо Николая Евменова и задачах, которые стоят перед ним после ряда потерь российских кораблей из-за атак Украины.

В начале марта на фоне уничтожения российского патрульного корабля "Сергей Котов" в Черном море разведка Великобритании проанализировала потери РФ в регионе за последние пять недель.

Темы: Донецкая областьВеликобритания
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