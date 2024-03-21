Сирський: Силам оборони вдалося стабілізувати обстановку на Сході

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в розмові з французьким генералом розповів, що Силам оборони вдалося стабілізувати обстановку на сході України.

Джерело: Сирський в Telegram з посиланням на свою телефонну розмову з начальником Об‘єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром.

Пряма мова: "Проінформував про ситуацію на полі бою. Зокрема, про те, що на даний момент Силам оборони України вдалося стабілізувати обстановку на сході України".

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Деталі: Також головнокомандувач подякував уряду Франції та французькому народові "за постійну та послідовну підтримку України".

Він окремо висловив вдячність за надану допомогу з підготовки українських військовослужбовців на території Франції.