Сирський: Силам оборони вдалося стабілізувати обстановку на Сході
Четвер, 21 березня 2024, 17:19
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в розмові з французьким генералом розповів, що Силам оборони вдалося стабілізувати обстановку на сході України.
Джерело: Сирський в Telegram з посиланням на свою телефонну розмову з начальником Об‘єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром.
Пряма мова: "Проінформував про ситуацію на полі бою. Зокрема, про те, що на даний момент Силам оборони України вдалося стабілізувати обстановку на сході України".
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Деталі: Також головнокомандувач подякував уряду Франції та французькому народові "за постійну та послідовну підтримку України".
Він окремо висловив вдячність за надану допомогу з підготовки українських військовослужбовців на території Франції.