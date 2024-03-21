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Сырский: Силам обороны удалось стабилизировать обстановку на Востоке

Евгений КизиловЧетверг, 21 марта 2024, 17:19
Сырский: Силам обороны удалось стабилизировать обстановку на Востоке
Александр Сырский и генерал французской армии Тьери Бюркар. Фото: телеграм-канал Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в разговоре с французским генералом рассказал, что Силам обороны удалось стабилизировать обстановку на востоке Украины.

Источник: Сырский в Telegram со ссылкой на свой телефонный разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром.

Прямая речь: "Проинформировал о ситуации на поле боя. В частности, о том, что на данный момент Силам обороны Украины удалось стабилизировать обстановку на востоке Украины".

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Детали: Также главнокомандующий поблагодарил правительство Франции и французский народ "за постоянную и последовательную поддержку Украины".

Он отдельно выразил благодарность за оказанную помощь по подготовке украинских военнослужащих на территории Франции.

Темы: СырскийвойнаВосток
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