Сырский: Силам обороны удалось стабилизировать обстановку на Востоке

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в разговоре с французским генералом рассказал, что Силам обороны удалось стабилизировать обстановку на востоке Украины.

Источник: Сырский в Telegram со ссылкой на свой телефонный разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром.

Прямая речь: "Проинформировал о ситуации на поле боя. В частности, о том, что на данный момент Силам обороны Украины удалось стабилизировать обстановку на востоке Украины".

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Детали: Также главнокомандующий поблагодарил правительство Франции и французский народ "за постоянную и последовательную поддержку Украины".

Он отдельно выразил благодарность за оказанную помощь по подготовке украинских военнослужащих на территории Франции.