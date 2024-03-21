Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти атакували Донеччину і Херсонщину: троє загиблих

Євген КізіловЧетвер, 21 березня 2024, 20:50
Окупанти атакували Донеччину і Херсонщину: троє загиблих
Наслідки обстрілу міста Новогродівка. Фото: Філашкін у Telegram

У четвер вдень російські війська обстріляли два населених пункти в Херсонській та Донецькій областях, внаслідок чого загинули троє людей. Ще двоє дістали поранення.

Джерело: голови Херсонської та Донецької обласних військових адміністрацій Олександр Прокудін і Вадим Філашкін, а також Донецька обласна прокуратура у Telegram

Деталі: За словами Прокудіна, росіяни близько 16:00 атакували житловий сектор у селищі Велетенське, що на Херсонщині. Тяжкі поранення отримала 70-річна жінка, яка перебувала на подвір'ї будинку. Вона померла в кареті "швидкої".

Реклама:

Як повідомив Філашкін, у четвер близько 15:30 росіяни обстріляли місто Новогродівка, що на Донеччині.

У прокуратурі додали, що під приціл окупантів потрапив приватний сектор, де внаслідок прямого влучання в домоволодіння, ймовірно, авіабомби "УМПБ Д-30" загинули 60-річний чоловік та 66-річна жінка, які у ньому проживали.

Крім того, поранень зазнали двоє жінок 57 та 80 років. Їм надано медичну допомогу. Потерпілі на момент атаки перебували у своїх домівках.

ВІДЕО ДНЯ
 
Наслідки обстрілу міста Новогродівка. Фото: Філашкін у Telegram

Очільник Херсонської ОВА розповів також, що 20 березня росіяни скинули вибухівку з безпілотника на село Качкарівка. Травми, несумісні з життям, отримав 33-річний місцевий житель.

Теми: обстрілХерсонська областьДонецька областьжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Збірна України на останніх хвилинах вирвала перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024

фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію

Голова АМКУ Кириленко відреагував на справу НАБУ та САП проти нього

Лукашенко обговорив можливий напад на Сувальський коридор

Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі за фальшивими документами – розслідування

Зеленський повідомив, що Данілова переводять на інший напрямок

Усі новини...
обстріл
Росіяни з артилерії та мінометів обстріляли понад 20 населених пунктів на півночі – Генштаб
Росія атакувала балістикою Миколаїв: загинула людина, є поранені
"Укргідроенерго" оцінює збитки від російських атак у понад 3 мільярди євро
Останні новини
23:37
футболЗбірна України вирвала вольову перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024
23:37
Збірна України на останніх хвилинах вирвала перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024
23:23
Новини економіки 26 березня: транш від МВФ, Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі
23:12
Євросоюз виділив Rheinmetall понад 130 млн євро для збільшення виробництва снарядів
22:47
фотоТелескоп "Хаббл" став свідком народження нової зірки
22:44
Угорщина не відновить заборону на імпорт українського меду попри протести
22:40
фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію
22:20
Маск хоче збільшити попит на автопілот у машинах Tesla
22:19
Місія ООН за зиму зафіксувала страту окупантами 32-ох українських військовополонених
22:18
фотоУ піраміді знайшли рідкісні зображення життя знаті стародавнього Єгипту
Усі новини...
Реклама: