Окупанти атакували Донеччину і Херсонщину: троє загиблих

У четвер вдень російські війська обстріляли два населених пункти в Херсонській та Донецькій областях, внаслідок чого загинули троє людей. Ще двоє дістали поранення.

Джерело: голови Херсонської та Донецької обласних військових адміністрацій Олександр Прокудін і Вадим Філашкін, а також Донецька обласна прокуратура у Telegram

Деталі: За словами Прокудіна, росіяни близько 16:00 атакували житловий сектор у селищі Велетенське, що на Херсонщині. Тяжкі поранення отримала 70-річна жінка, яка перебувала на подвір'ї будинку. Вона померла в кареті "швидкої".

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Як повідомив Філашкін, у четвер близько 15:30 росіяни обстріляли місто Новогродівка, що на Донеччині.

У прокуратурі додали, що під приціл окупантів потрапив приватний сектор, де внаслідок прямого влучання в домоволодіння, ймовірно, авіабомби "УМПБ Д-30" загинули 60-річний чоловік та 66-річна жінка, які у ньому проживали.

Крім того, поранень зазнали двоє жінок 57 та 80 років. Їм надано медичну допомогу. Потерпілі на момент атаки перебували у своїх домівках.

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Наслідки обстрілу міста Новогродівка. Фото: Філашкін у Telegram

Очільник Херсонської ОВА розповів також, що 20 березня росіяни скинули вибухівку з безпілотника на село Качкарівка. Травми, несумісні з життям, отримав 33-річний місцевий житель.