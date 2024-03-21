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Оккупанты атаковали Донецкую и Херсонскую области: трое погибших

Евгений КизиловЧетверг, 21 марта 2024, 20:50
Оккупанты атаковали Донецкую и Херсонскую области: трое погибших
Последствия обстрела города Новогродовка. Фото: Филашкин в Telegram

В четверг днем российские войска обстреляли два населенных пункта в Херсонской и Донецкой областях, в результате чего погибли три человека. Еще двое получили ранения.

Источник: главы Херсонской и Донецкой областных военных администраций Александр Прокудин и Вадим Филашкин, а также Донецкая областная прокуратура в Telegram

Детали: По словам Прокудина, россияне около 16:00 атаковали жилой сектор в поселке Велетенское, что на Херсонщине. Тяжелые ранения получила 70-летняя женщина, которая находилась во дворе дома. Она скончалась в карете "скорой".

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Как сообщил Филашкин, в четверг около 15:30 россияне обстреляли город Новогродовка в Донецкой области.

В прокуратуре добавили, что под прицел оккупантов попал частный сектор, где в результате прямого попадания в домовладение, вероятно, авиабомбы "УМПБ Д-30" погибли 60-летний мужчина и 66-летняя женщина, которые в нем проживали.

Кроме того, ранения получили две женщины 57 и 80 лет. Им оказана медицинская помощь. Пострадавшие на момент атаки находились в своих домах.

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Последствия обстрела города Новогродовка. Фото: Филашкин в Telegram

Глава Херсонской ОГА рассказал также, что 20 марта россияне сбросили взрывчатку с беспилотника на село Качкаровка. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 33-летний местный житель.

Темы: обстрелХерсонская областьДонецкая областьжертвы
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