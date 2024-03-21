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Піротехніки знищили бойову частину ракети Х-101, що летіла на Київ

Тетяна ОлійникЧетвер, 21 березня 2024, 18:31
Піротехніки знищили бойову частину ракети Х-101, що летіла на Київ
Фолто - ДСНС

Піротехніки ДСНС вилучили і знищили бойову частину ракети Х-101, яку виявили біля одного з будинків у Шевченківському районі столиці.

Джерело: ДСНС у Facebook

Дослівно: "Після ранкової масованої атаки РФ у Шевченківському районі столиці біля одного з будинків виявлено бойову частину ракети Х-101.

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Правоохоронці забезпечили перекриття руху і разом із рятувальниками евакуювали мешканців".

Деталі: Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС транспортували частину ракети до місця ліквідації та знищили.

ВІДЕО ДНЯ

Рятувальники уточнюють, що частину ворожої ракети знищили за допомогою піротехнічної машини важкого типу ПМ-В.

 
фото - ДСНС
 
фото - ДСНС
 
фото - ДСНС
 
фото - ДСНС

Теми: ракетний ударДСНСКиїв
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