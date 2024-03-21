Піротехніки знищили бойову частину ракети Х-101, що летіла на Київ

Піротехніки ДСНС вилучили і знищили бойову частину ракети Х-101, яку виявили біля одного з будинків у Шевченківському районі столиці.

Джерело: ДСНС у Facebook

Дослівно: "Після ранкової масованої атаки РФ у Шевченківському районі столиці біля одного з будинків виявлено бойову частину ракети Х-101.

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Правоохоронці забезпечили перекриття руху і разом із рятувальниками евакуювали мешканців".

Деталі: Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС транспортували частину ракети до місця ліквідації та знищили.

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Рятувальники уточнюють, що частину ворожої ракети знищили за допомогою піротехнічної машини важкого типу ПМ-В.

фото - ДСНС

фото - ДСНС

фото - ДСНС