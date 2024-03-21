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Пиротехники уничтожили боевую часть ракеты Х-101, которая летела на Киев

Татьяна ОлейникЧетверг, 21 марта 2024, 18:31
Пиротехники уничтожили боевую часть ракеты Х-101, которая летела на Киев
Фото - ГСЧС

Пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили боевую часть ракеты Х-101, обнаруженную возле одного из домов в Шевченковском районе столицы.

Источник: ГСЧС в Facebook

Дословно: "После утренней массированной атаки РФ в Шевченковском районе столицы возле одного из домов обнаружена боевая часть ракеты Х-101.

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Правоохранители обеспечили перекрытие движения и вместе со спасателями эвакуировали жителей".

Детали: Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС транспортировали часть ракеты к месту ликвидации и уничтожили.

ВИДЕО ДНЯ

Спасатели уточняют, что часть вражеской ракеты была уничтожена с помощью пиротехнической машины тяжелого типа ПМ-В.

 
фото - ГСЧС
 
фото - ГСЧС
 
фото - ГСЧС
 
фото - ГСЧС

Темы: ракетный ударГСЧСКиев
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