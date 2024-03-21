Пиротехники уничтожили боевую часть ракеты Х-101, которая летела на Киев
Четверг, 21 марта 2024, 18:31
Пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили боевую часть ракеты Х-101, обнаруженную возле одного из домов в Шевченковском районе столицы.
Источник: ГСЧС в Facebook
Дословно: "После утренней массированной атаки РФ в Шевченковском районе столицы возле одного из домов обнаружена боевая часть ракеты Х-101.
Реклама:
Правоохранители обеспечили перекрытие движения и вместе со спасателями эвакуировали жителей".
Детали: Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС транспортировали часть ракеты к месту ликвидации и уничтожили.
ВИДЕО ДНЯ
Спасатели уточняют, что часть вражеской ракеты была уничтожена с помощью пиротехнической машины тяжелого типа ПМ-В.