Спротив: Росіяни на тимчасово окупованій частині Запорізької області "націоналізують" квартири
Четвер, 21 березня 2024, 18:55
На тимчасово окупованих Запорізької області окупанти шукають порожні квартири та в подальшому їх "націоналізують".
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно: "У регіоні запрацювала "державна житлова інспекція", метою якої є виявлення порожніх квартир, чи квартир чиї власники покинули регіон. Надалі такі квартири оголошують "безгосподарчими" та "націоналізують".
Реклама:
Деталі: За даними "Спротиву" російські так звані інспектори вимагають в ОСББ надати інформацію про квартири без власників та "займаються тиском на нелояльних голів квартирних об’єднань".
Центр національного спротиву зазначив, що такі "інспектори" не уникнуть відповідальності.