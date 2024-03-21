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Спротив: Росіяни на тимчасово окупованій частині Запорізької області "націоналізують" квартири

Тетяна ОлійникЧетвер, 21 березня 2024, 18:55
Спротив: Росіяни на тимчасово окупованій частині Запорізької області націоналізують квартири
Ілюстративне фото - Центр національного спротиву

На тимчасово окупованих Запорізької області  окупанти шукають порожні квартири та в подальшому їх "націоналізують".

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "У регіоні запрацювала "державна житлова інспекція", метою якої є виявлення порожніх квартир, чи квартир чиї власники покинули регіон. Надалі такі квартири оголошують "безгосподарчими" та "націоналізують".

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Деталі: За даними "Спротиву" російські так звані інспектори вимагають в ОСББ надати інформацію про квартири без власників та "займаються тиском на нелояльних голів квартирних об’єднань".

Центр національного спротиву зазначив, що такі "інспектори" не уникнуть відповідальності.

Теми: окупаціяЗапорізька область
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