Спротив: Россияне на временно оккупированной части Запорожской области "национализируют" квартиры

На временно оккупированных территориях Запорожской области оккупанты ищут пустые квартиры и в дальнейшем их "национализируют".

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "В регионе заработала "государственная жилищная инспекция", целью которой является выявление пустых квартир или квартир чьи владельцы покинули регион. В дальнейшем такие квартиры объявляют "бесхозяйственными" и "национализируют".

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Детали: По данным "Сопротивления" российские так называемые инспекторы требуют у ОСМД предоставить информацию о квартирах без собственников и "занимаются давлением на нелояльных голов квартирных объединений".

Центр национального сопротивления отметил, что такие "инспекторы" не уйдут от ответственности.