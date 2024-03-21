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Спротив: Россияне на временно оккупированной части Запорожской области "национализируют" квартиры

Татьяна ОлейникЧетверг, 21 марта 2024, 18:55
Спротив: Россияне на временно оккупированной части Запорожской области национализируют квартиры
Иллюстративное фото - Центр национального сопротивления

На временно оккупированных территориях Запорожской области оккупанты ищут пустые квартиры и в дальнейшем их "национализируют".

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "В регионе заработала "государственная жилищная инспекция", целью которой является выявление пустых квартир или квартир чьи владельцы покинули регион. В дальнейшем такие квартиры объявляют "бесхозяйственными" и "национализируют".

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Детали: По данным "Сопротивления" российские так называемые инспекторы требуют у ОСМД предоставить информацию о квартирах без собственников и "занимаются давлением на нелояльных голов квартирных объединений".

Центр национального сопротивления отметил, что такие "инспекторы" не уйдут от ответственности.

Темы: оккупацияЗапорожская область
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