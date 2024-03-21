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Росіяни з артилерії та мінометів обстріляли понад 20 населених пунктів на півночі – Генштаб

Тетяна ОлійникЧетвер, 21 березня 2024, 19:28
Росіяни з артилерії та мінометів обстріляли понад 20 населених пунктів на півночі – Генштаб
Російський танк. Ілюстративне фото - Генштаб ЗСУ

На фронті за минулу добу зафіксували 67 бойових зіткнень, ворог завдав 36 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів РСЗВ.

Джерело: вечірнє зведення від Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Ворожба, Гриценкове Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Леонівка Чернігівської області; Чернацьке, Баранівка, Соснівка, Ходине, Бояро-Лежачі, Іскрисківщина, Катеринівка Сумської області; Уди, Козача Лопань та Амбарне Харківської області.

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Деталі: На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 1 безуспішний штурм позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне, Веселе, Роздолівка Донецької області та, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 14 атак ворога в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

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На Авдіївському напрямку наші воїни відбили 4 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 6 разів, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 артилерійському засобу та 2 засобах протиповітряної оборони противника".

Теми: Генштабобстріл
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