Россияне с артиллерии и минометов обстреляли более 20 населенных пунктов на севере – Генштаб

На фронте за минувшие сутки зафиксировали 67 боевых столкновений, враг нанес 36 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 96 обстрелов РСЗО.

Источник: вечерняя сводка от Генштаба ВСУ

Дословно: "Враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Ворожба, Гриценко Сумской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага задели более 20 населенных пунктов, среди них Леоновка Черниговской области; Чернецкое, Барановка, Сосновка, Ходыно, Бояро-Л области, Уды, Казачья Лопань и Амбарное Харьковской области.

Реклама:

Детали: На Купянском направлении враг при поддержке авиации совершил 1 безуспешный штурм позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины отразили 10 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное, Веселое, Раздолевка Донецкой области и где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 14 атак врага в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

ВИДЕО ДНЯ

На Авдеевском направлении наши воины отразили 4 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Тонечко, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг при поддержке авиации 24 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 6 раз при поддержке авиации атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Дословно: В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 артиллерийскому средству и 2 средствам противовоздушной обороны противника".