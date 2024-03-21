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Зеленський попросив лідерів ЄС про ППО для захисту міст і неба над фронтом

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 21 березня 2024, 21:28
Зеленський попросив лідерів ЄС про ППО для захисту міст і неба над фронтом
Фото - Офіс президента

Президент Володимир Зеленський звернувся до лідерів ЄС з проханням про системи ППО для захисту українських міст і неба над фронтом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на текст виступу президента під час відеозвернення до учасників саміту ЄС

Деталі: За словами Зеленського, усі системи ППО, надані Україні, зокрема країнами Європи, дають жити нашим містам і селам, але їх недостатньо.

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"Ви всі знаєте, які кроки потрібно зробити. Закликаю вас допомогти захистити наші міста: Харків, Суми, Дніпро, Одесу, Херсон та інші. Треба дати надійний захист неба і над фронтом в Україні", – сказав президент.

Він наголосив на потребі того, щоб Путін зазнав поразки в битві за українське небо.

"Коли це буде, він програє і землю" – заявив він.

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Він також закликав лідерів прискорити обсяги і темпи надання боєприпасів, оскільки, за його словами, показники використання артилерії на фронті нашими воїнами зараз є принизливими для Європи.

"Коли підтримки вистачить для України, це буде доказом для оточення Путіна, що підтримки вистачить і в тому випадку, якщо цей божевільний віддасть наказ про розширення агресії й на інші країни Європи. Не варто чекати, що Путін приготував для Балтії чи інших частин Європи, якщо можна знищити його агресивний потенціал зараз", – заявив він.

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель закликав європейські держави серйозно сприймати Росію як військову загрозу та готуватися до усіх сценаріїв. 

А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що, згідно з тими сигналами, які отримав Київ, українські військові вже в найближчому майбутньому відчують збільшення постачань боєприпасів в межах ініціативи Чехії.

Теми: ЗеленськийЄС
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